Un vanzaghellese campione

L'8 giugno, l'Assessorato allo Sport ha organizzato una diretta Facebook con Cristian Stellini, ex allenatore in seconda dell'Inter che ha appena vinto lo scudetto.

Proprio in questa stagione si è laureato campione d'Italia. Lui, ex allenatore in seconda dell'Inter a fianco di Antonio Conte e lui, alla fine, che sarà protagonista martedì 8 giugno a Vanzaghello, o forse sarebbe il caso di dire nella 'sua' Vanzaghello. Già, perché l'assessorato allo Sport del Comune del nostro territorio ha organizzato un incontro con Cristian Stellini. L'evento, promosso con una diretta Facebook dalle 21 sulla pagina 'Arconte Gatti Sindaco', darà modo di conoscere meglio il giocatore e, oggi, mister, ma anche l'uomo; una chiacchierata, insomma, tra curiosità, aneddoti, ricordi e momenti che hanno contraddistinto la sua carriera, prima in campo e, poi, in panchina. E chi vorrà potrà fargli una domanda. Come? Inviando una mail a edoardo [dot] zara [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it (queste ultime, quindi, verranno selezionate e poste, appunto, durante l'appuntamento).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro