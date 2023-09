Una 'due giorni' di sport a Vanzaghello: gli appuntamenti sono il 16 e il 17 settembre al Palazzetto dello Sport di via Rossini.

Una 'due giorni' di sport a Vanzaghello: gli appuntamenti sono il 16 e il 17 settembre al Palazzetto dello Sport di via Rossini. Si comincerà, allora, sabato alle 14.30 con la presentazione della associazioni sportive, quindi alle 15 via alle esibizioni e alle 18 discorso conclusivo del sindaco (durante la giornata attivo servizio ristoro). Domenica, invece, alle 8.45 ritrovo e iscrizioni atleti, alle 9.30 camminata non competitiva per le vie del paese (7 chilometri circa) e alle 11.30 premiazioni (consegna anche del premio speciale in memoria di Roberto Giamberini); alle 12 conclusione.

