Don Pierluigi saluta la comunità

Dopo 9 anni alla guida della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio), don Pierluigi Albricci si trasferisce a Gorla Minore.

Tempo di saluti per la Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio). La conferma, infatti, è arrivata proprio nelle scorse ore e così, dal primo settembre, don Pierluigi Albricci lascerà il nostro territorio per trasferirsi nella Parrocchia di San Lorenzo in Gorla Minore. "Lo ringrazio per il suo servizio generoso, portato a termine con il mandato di 9 anni, e per la sua pronta e indiscussa disponibilità obbediente a questa nuova chiamata del Vescovo - ha scritto il Vicario Episcopale, Monsignor Luca Raimondi". E se don Pierluigi è pronto, dunque, al trasferimento, al suo posto a Turbigo arriverà don Carlo Rossini, classe 1974, ordinato sacerdote nel 1999 e attualmente vicario parrocchiale della Comunità Pastorale San Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici di Lainate.

