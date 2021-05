Defeca in stazione: rintracciato

Defeca dietro la stazione ferroviaria e rompe un vetro di un'auto: rintracciato grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ad identificarlo sono stati gli uomini del comando di Polizia locale di Turbigo che, appunto, dopo avere visionato i filmati, sono riusciti a risalire all'autore del gesto. Si tratta di un cittadino italiano che, arrivato proprio nei pressi della stazione ha prima defecato, quindi ha iniziato ad armeggiare su una vettura vicina, spaccando il vetro, per poi allontanarsi. Gli agenti, allora, con l'ausilio delle telecamere hanno preso il numero di targa, per effettuare tutti i successivi e necessari accertamenti del caso e le apposite sanzioni.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro