J-Ax e Jake La Furia a Magnago

J-Ax e Jake La Furia (anche con Nek) a Magnago?... Eh sì, avete capito bene, perchè proprio la cittadina del Castanese, e più precisamente Villa Anna è stata scelta quale location per le riprese video di quello che è destinato a diventare uno dei 'tormentoni' estivo, ossia 'Salsa', e che vede protagonisti, appunto, i tre grandi artisti del palcoscenico musicale italiano e internazionale. Un brano che racconta attraverso una tagliente ironia la voglia di godersi la libertà, di lasciarsi andare per ritrovare il gusto di fare cose semplici. "Ci siamo superati insieme alla collaborazione di Nek - scrive lo stesso J-Ax su Instagram nel presentare la clip - Vi abbiamo voluto portare nella nostra Notte da Leoni".

