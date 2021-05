"A perenne memoria di chi non c'è più"

Turbigo ha ricordato tutti i suoi concittadini che il Covid si è portato via e quanti hanno sofferto in questo lungo e difficile anno. Una magnolia e una targa al cimitero.

L'appuntamento è di fianco al cimitero. Le parole che, inevitabilmente, si mischiano con le emozioni e i ricordi (tanti, tantissimi), perché quella non è e non potrà mai essere una mattina come tutte le altre. Gli occhi, allora, a fissare la pianta e la targa che sono state posate accanto al camposanto cittadino. L'omaggio dell'Amministrazione comunale di Turbigo alle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo a causa del Covid-19. Un anno, certamente, lungo e difficile; il dolore, le lacrime, le preoccupazioni e, poi, la vita che, all'improvviso, cambia radicalmente. "Il 29 maggio del 2020, dopo la cosiddetta prima ondata della pandemia, il nostro paese ha fatto registrare lo 0 tra i contagi - ha commentato il sindaco Christian Garavaglia - Così, proprio il 29 maggio di quest'anno, abbiamo voluto ricordare i concittadini che, purtroppo, il virus si è portato via per sempre e quanti si sono trovati ad affrontare situazioni di grande tristezza e criticità". E, alla fine, si è scelto, appunto, di piantumare una magnolia (sempreverde che vanta una infiorescenza candida e profumata), "Un inno alla vita, a perenne memoria di tutti coloro che rimaranno nei nostri cuori" e assieme posizionare anche una targa commemorativa. "Mesi e mesi che non dimenticheremo mai - ha continuato - Momenti complicati e terribili, sia dal punto della gestione sia a livello personale per oguno di noi. Una data per meglio spiegare gli scenari che abbiamo dovuto affrontare, ossia quella del 28 novembre quando a Turbigo si è raggiunto il picco di positività. Un anno, dunque, complesso e durante il quale ci siamo trovati di fronte a qualcosa di inatteso e che ha lasciato segni importanti in tutta la comunità".

