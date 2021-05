Un viaggio tra vino e natura, tra nettare di Bacco e frescura offerta dal verde. Chi lo vorrà intraprendere troverà nell'iniziativa 'Di vin cammino' in programma domenica 30 maggio all'interno del parco del Roccolo.

Un viaggio tra vino e natura, tra nettare di Bacco e frescura offerta dal verde. Chi lo vorrà intraprendere troverà nell'iniziativa 'Di vin cammino' in programma domenica 30 maggio all'interno del parco del Roccolo con partenza dalla cascina Poglianasca, nella sede della cooperativa Cielo. Quattro gli orari di partenza delle varie escursioni tra un buon bicchiere e una salutare camminata: la prima sarà alle 14.30, la seconda alle 15, le altre due alle 17 e 17.30. L'appuntamento offrirà, come spiegano i suoi organizzatori, una "Degustazione di vini biologici guidata da sommelier in quattro tappe". Il percorso nel parco si articolerà in quattro chilometri e per poter partecipare all'iniziativa sarà necessario iscriversi alla sede della Poglianasca. Una domenica a tutta convivialità tra qualche bevuta responsabile di quello buono e la scoperta del fascino rivelato dall'ambiente del Roccolo.

