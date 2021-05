Incidente sulla Boffalora-Malpensa

Un altro incidente lungo la Boffalora – Malpensa. Nel pomeriggio di oggi una donna di 42 anni ha perso il controllo della sua Fiat 500 mentre viaggiava in direzione nord, andando a schiantarsi a bordo strada.

Un altro incidente lungo la Boffalora – Malpensa. Nel pomeriggio di oggi una donna di 42 anni ha perso il controllo della sua Fiat 500 mentre viaggiava in direzione nord, andando a schiantarsi a bordo strada. Giunti sul posto l’equipaggio della Croce Rossa di Busto Arsizio, insieme all’elisoccorso e ai vigili del fuoco di Inveruno. La donna è stata trasferita in ospedale per controlli, con il codice giallo. La superstrada è stata bloccata dal personale Anas per circa un’ora, mentre la Polizia Stradale procedeva ai rilievi.

