Consiglio dell'Avis

Assemblea e rinnovo del consiglio per l'Avis di Turbigo. Michele Stefani riconfermato presidente. Ecco, poi, anche tutto il resto del gruppo, tra vice, tesoriere, segretari e consiglieri.

Assemblea e rinnovo del consiglio per l'Avis di Turbigo. Più nello specifico, allora, ecco che presidente è stato riconfermato Michele Stefani, quindi la sua vice è Micaela Ferrari, mentre tesoriere Maria Teresa Cereda e segretari Giuseppina Braga e Andrea Bianchi; i consiglieri, invece, sono Carmine Angotti, Sara Barbiero, Elisa Cavalli, Franco Cerutti, Bice Dall'Omo, Maria Assunta Garavaglia, Massimo Manno, Isabella Radice e Giuseppina Varchetti. Ma l'appuntamento è stato anche il momento per relazionare sulle attività svolte, quindi spazio al bilancio consuntivo dell'anno 2020 con l'approvazione, all'esposizione di quello preventivo del 2021 e approvazione, oltre alla relazione sui programmi della sezione per l'anno in corso e, appunto, alle elezioni ed alle varie nomine.

