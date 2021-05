Norma Cerletti, ormai conosciuta in tutta Italia come Norma's teaching, non smette di stupire. Il 15 giugno uscirà in tutte le librerie e online il suo primo libro.

Norma Cerletti, ormai conosciuta in tutta Italia come Norma's teaching, non smette di stupire e di collezionare successi. Il 15 giugno uscirà in tutte le librerie d'Italia e online il suo primo libro 'NormaL English', edito da Mondadori, un libro divertente e innovativo, che ha lo scopo di far sentire finalmente tutti a proprio agio quando si parla inglese. Regole grammaticali, quiz, consigli di sopravvivenza, giochi, lezioni audio, canzoni, disegni, sfide e molto altro... Tutto in stile Norma's teaching, quindi immediato e... amazing. “Sono ancora scioccata, è un sogno ancora surreale per me, non riesco ancora a realizzarlo – dice la stessa Norma – Mai nella vita avrei pensato che qualcuno potesse chiedermi di scrivere un libro, ma eccolo. In queste pagine ci ho messo tutta me stessa: 10 anni di esperienza nell'insegnamento e gli ultimi 6 mesi in cui ho cercato di riunire tutti gli aspetti del mio metodo. Se glielo permetterete, questo libro vi cambierà per sempre. Grazie a tutti voi che mi avete permesso di arrivare fin qui”. Il libro si può già preordinare sul sito di Norma's teaching e chi lo preordina, può ricevere l'accesso al video corso sorpresa sull'inglese per viaggiare.

