Furgone in fiamme

Boffalora-Malpensa: un furgoncino che preso improvvisamente fuoco, per fortuna senza conseguenze per il conducente. L'episodio nel pomeriggio di ieri.

Una lunga colonna di fumo si è notata, nel pomeriggio di ieri (19 maggio), lungo la Boffalora-Malpensa, nel tratto compreso tra Magenta e Mesero. Era un furgoncino che ha preso improvvisamente fuoco, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Inveruno per le operazioni di spegnimento e la Polizia stradale di Magenta per regolare il traffico. A causa del rogo si sono formate lunghe colonne di auto per diverse decine di minuti. Le cause dell’incendio sarebbero da ricondurre ad un guasto meccanico. Il mezzo è andato completamente distrutto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro