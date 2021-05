Traffico bloccato e diversi mezzi di soccorso sul posto. Incidente in superstrada, tra Mesero e Magenta. Lo scontro ha coinvolto più vetture.

Traffico bloccato e diversi mezzi di soccorso sul posto. Incidente in superstrada, tra Mesero e Magenta. Lo scontro ha coinvolto più vetture e sul posto sono stati chiamati ad intervenire, come detto, varie squadre di soccorritori, tra cui anche l'elisoccorso. La dinamica del sinistro è, ora, al vaglio degli uomini della Polizia stradale. I veicoli in transito, nel frattempo, sono stati fatti deviare, per permettere di soccorrere le persone ferite.

