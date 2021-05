Inveruno da sempre promuove la lettura, come mezzo privilegiato per fare e assorbire cultura, sin da piccoli. Per questo nell'ultimo periodo ha favorito due iniziative.

Inveruno da sempre promuove la lettura, come mezzo privilegiato per fare e assorbire cultura, sin da piccoli. Per questo nell'ultimo periodo ha favorito due iniziative in questo senso. La prima è #piccolilettoriforti, un progetto promosso da Nati per Leggere Lombardia, per promuovere la lettura in famiglia con i bambini più piccoli, perché leggere ai bambini in età prescolare non solo stimola le capacità di apprendimento e di attenzione, ma aiuta anche a rinsaldare il legame tra genitori e figli. “Ogni mese vengono proposti da Nati per Leggere Lombardia dei titoli suddivisi per le due fasce d’età del progetto, ovvero 0-3 e 3-6 anni, e adatti alla lettura ad alta voce – commenta Nicoletta Saveri, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione - La Biblioteca di Inveruno ha aderito, organizzando la lettura dei libri del mese per i bambini e le loro famiglie”. Il progetto 'Ovunque tu leggi', invece è finanziato dal bando “Città che legge 2019” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. “Le classi dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Inveruno hanno partecipato ad alcuni laboratori con professionisti esperti nell’ambito artistico e sociale, organizzati dalla Biblioteca Comunale con il sostegno del bando. Le classi delle scuole primarie (dalla 2a alla 5a) hanno svolto degli incontri con le professioniste dello Spazio MaVaLà, che hanno coinvolto i bambini in letture e laboratori artistici alla scoperta della figura di Gianni Rodari. Le prime e le seconde medie, invece, hanno lavorato sui concetti di inclusione, diversità e disabilità attraverso dei laboratori ludico-educativi guidati da Laura Cerati, coordinatrice del Centro di Cultura Teatrale di Santo Stefano Ticino. Per i bambini più piccoli, delle classi prime della primaria, infine, le bibliotecarie hanno organizzato degli incontri di lettura e scoperta della biblioteca”. “Sebbene durante l'emergenza sanitaria non abbia mai fatto mancare il servizio e la vicinanza ai suoi lettori, per la nostra Biblioteca è stato bello ed emozionante riprendere le attività con le scuole. Speriamo che la situazione continui progressivamente a migliorare così da poter tornare a vivere tutti insieme, dal vivo, la passione per i libri e la cultura”.

