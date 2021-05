A tutti è rivolta e tutti intende coinvolgere. La Pro Loco di San Giorgio si offre come palestra per chi voglia proporre idee e iniziative o per raccogliere suggerimenti per eventuali appuntamenti.

A tutti è rivolta e tutti intende coinvolgere. La Pro Loco di San Giorgio si offre come palestra per chi voglia proporre idee e iniziative o per raccogliere suggerimenti per eventuali appuntamenti. E lo fa con una sorta di referendum popolare indetto all'interno del suo profilo Facebook ponendo una semplice domanda: "Abbiamo bisogno di consigli e di idee, che cosa ti piacerebbe venisse fatto a San Giorgio e in che periodo, a chi vorresti fosse indirizzato l'evento?". Tutto si nutre della consapevolezza che il sodalizio non sia un circolo chiuso dove il germogliare di proposte sia aperto soltanto ad alcuni ma una "società aperta", per dirla con le parole del filosofo Karl Popper, in cui ognuno possa far avere cittadinanza a qualche sua intuizione a beneficio di tutti. Non a caso il progetto è stato intitolato 'Idee in corso' proprio per evidenziare il fatto che nuove iniziative possono sempre essere studiate e proposte, rendendo la Pro Loco un'associazione davvero di tutti per tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro