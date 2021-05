"Dai tappi di sughero, un gioiello"

Comitato Promotore Fondazione Aurea: "Raccogliamo i tappi di sughero e con un processo di riciclo li trasformiamo in inserti per la creazione di un particolare gioiello".

Quelle quattro parole chiave (riduci, riusa, ricicla, ripeti) e, poi, un messaggio e un invito mirati e importanti "Lascia qui i tuoi tappi di sughero, diventeranno un gioiello di grande valore sociale". Il progetto, alla fine, parte dal presente, per guardare con particolare attenzione al futuro e lo fa, grazie all'impegno degli organizzatori di 'Fondazione Aurea' e a diverse realtà commerciali o associative, con il concetto chiaro e preciso di economia circolare. "Non lasciamo che ciò che utilizziamo si trasformi presto in un rifiuto. Possiamo fare la nostra parte, per migliorare il Pianeta - scrivono". E, allora, qual è stata l'idea: appunto promuovere una raccolta di tappi di sughero che, attraverso un processo di riciclo, si trasformeranno in inserti da utilizzare per la creazione di un particolare gioiello. "Ognuno di questi, inoltre, sarà personalizzabile dalle associazioni che decideranno di partecipare e le sosterrà economicamente per la realizzazione delle loro attività - spiegano - Chiunque potrà partecipare, dalle attività commerciali che potranno diventare punto di raccolta, ai gruppi associativi, fino a quanti vorranno sostenere una causa oppure partecipare come volontari". Ad oggi, ad esempio, i punti raccolta attivi sono il 'Tutto per la Casa' (corso San Rocco), 'Eco Store' (piazza Mazzini) e 'FotoShop SG29' (via San Gerolamo). "Grazie, infine, a 'Casa di Marina' (servizi per disabili), per avere creato i contenitori con materiale di recupero - concludono". Maggio informazioni su https://sites.google.com/fondazioneaurea.it/fondazioneaurea/aurea-projec...

