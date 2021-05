10 frigor per l'Hospice

Un dono vero, utile e compiuto in anonimato. Dieci mini frigo sono stati donati all’ospedale di Cuggiono da due famiglie donatrici che hanno voluto rimanere anonime ma che hanno desiderato ringraziare gli operatori sanitari per le cure che hanno fornito ai loro cari quando sono stati ricoverati. La possibilità di dotare la struttura ospedaliera di questi elettrodomestici è stata proposta da Angelo Gazzaniga, vicepresidente della Fondazione degli Ospedali, e i donatori hanno accettato subito.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro