Contagi: età media 37 anni

"Il numero dei casi positivi scende a 16, 8 sono i nuovi casi, di cui 1 ricoverato in ospedale. I concittadini in quarantena sono 42 e permangono in isolamento fiduciario".

Continua il miglioramento generale della situazione coronavirus nelle comunità di Cuggiono e Castelletto, anche se, viste le continue nuove positivtà, il virus continua a circolare in paese.

"Il numero dei casi positivi scende a 16, 8 sono i nuovi casi, di cui 1 ricoverato in ospedale - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - I concittadini in quarantena sono 42 e permangono in isolamento fiduciario. 12 sono le persone positive che hanno avuto l’esito negativo del tampone di verifica ed altre 12 persone hanno terminato il periodo di quarantena.

Purtroppo, anche in questa settimana a seguito della registrazione di un caso covid, è stata posta in quarantena una classe della scuola primaria.

Continuiamo a rispettare le regole, ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo indossiamo sempre la mascherina nei luoghi pubblici e all’aperto, evitiamo assembramenti, rispettiamo il distanziamento e laviamoci o igienizziamoci spesso le mani.

Continuiamo tutti con buon senso, serietà e costanza.

Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e non il problema.

Di seguito la statistica dei casi positivi per classi di età:

0 - 10 n. 2

11 - 20 n. 3

21 - 30 n. 2

31 - 40 n. 1

41 - 50 n. 2

51 - 60 n. 5

61 - 65 n. =

> 65 n. 1

L’età media dei contagi è di 37 anni".

