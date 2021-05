In vista del 9 maggio, Festa dell'Europa, è stata inaugurata la nuova generazione di Centri Europe Direct, i Centri ufficiali di informazione con i cittadini e i territori.

In vista del 9 maggio, Festa dell'Europa, è stata inaugurata la nuova generazione di Centri Europe Direct, i Centri ufficiali di informazione con i cittadini e i territori dell'Unione europea. Regione Lombardia continua ad esser parte di questa rete con il Centro Europe Direct Lombardia che è stato riconfermato per il quinquennio a venire. Il progetto, rinnovato ed approvato con valutazione 'excellent', potenzierà le attività del Centro nelle città e nelle aree rurali, portando l'informazione sui temi europei tra le persone. PIU' INFORMAZIONE SUI TEMI DELLA CITTADINANZA EUROPEA - "Una presenza importante - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - in quanto offrirà concreto supporto per la formazione di giovani, studenti ed adulti sui temi della cittadinanza europea e della partecipazione civica, rendendo sempre più chiari gli obiettivi che si dovranno perseguire congiuntamente per affrontare le prossime sfide". AGENDA DA CONDIVIDERE - "Tra questi - ha chiarito il governatore della Lombardia - il Green Deal e la transizione verso un'economia verde, sostenibile e solidale; la trasformazione digitale, la salute e la sicurezza, l'occupazione, l'innovazione e la ricerca; temi che affronteremo nel prossimo futuro insieme a tutti i cittadini lombardi". LA SEDE DI PALAZZO PIRELLI E I PUNTI SUL TERRITORIO - Europe Direct Lombardia, quale 'Rete nella rete', continuerà ad essere presente nella sua sede centrale a Milano, presso Palazzo Pirelli, e coordinerà 12 Punti Europa, vere e proprie Antenne sul territorio regionale, dislocati negli Uffici Territoriali Regionali della Lombardia nei capoluoghi di provincia e all'interno di SpazioRegione Legnano. Importante sarà inoltre il ruolo di tessere Reti con i più rilevanti stakeholder del territorio: associazioni, enti locali, università, scuole e docenti. CENTRO EUROPE DIRECT LOMBARDIA HUB PER CONFERENZA SU FUTURO UE - Al Centro Europe Direct Lombardia, è stato riconosciuto dalla Commissione europea il ruolo di HUB per la Conferenza sul Futuro dell'Europa. Ne viene quindi rafforzato il compito di promuovere un'ampia partecipazione dei territori e dei cittadini attraverso proprie iniziative e il supporto ad eventi organizzati dalla società civile e dagli enti locali. IL RUOLO DI ASCOLTO - Il Centro Europe Direct e i punti Europa ascolteranno le esigenze dei territori, per permettere alla Commissione di comprendere meglio l'impatto concreto delle politiche e delle attività dell'UE sui cittadini, e forniranno informazioni a 360° sull'Unione europea, dalla risposta alla pandemia di COVID-19 a NextGenerationEU, alla transizione verde e digitale. Lavoreranno con le scuole e gli insegnanti per promuovere la cittadinanza europea attiva e promuoveranno dialoghi e dibattiti sui temi europei, anche nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa. LE OPPORTUNITA' PER I CITTADINI EUROPEI - Tra gli obiettivi di Europe Direct Lombardia, il miglioramento di conoscenza e comprensione da parte dei giovani e più in generale dei cittadini di come funzioni l'Unione europea e di quali siano le opportunità che essa offre. Rispetto al passato, inoltre, i Centri ED promuoveranno un coordinamento con tutte le reti europee presenti a livello regionale, in modo da facilitare l'accesso di cittadini, enti locali e imprese alle informazioni su bandi, iniziative della Commissione e progetti europei, e saranno in costante contatto con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell'Unione europea. Con 424 centri in tutti gli Stati membri UE e 45 in Italia, la nuova generazione dei Centri Europe Direct sarà attiva fino al 2025 e aiuterà Commissione europea e Parlamento europeo a portare le informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione in tutte le regioni europee e del nostro Paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro