"C'è bisogno di umanità"

"Quello per cui ci si sta battendo oggi riguarda una scelta: stare con o contro l’Umanità. Quanto sta accadendo da ormai due anni non può più essere solo una faccenda politica".

Lunedì 22 settembre Milano si è svegliata sotto un cielo decisamente piovoso: “ho aspettato fino all’ultimo minuto per poter accompagnare mio figlio alla scuola dell’Infanzia sperando, invano, che la pioggia diventasse meno incessante. Ritornando poi a casa, pensavo che avevo diversi buoni motivi per non partecipare alla manifestazione: pioggia violenta e influenza in primis. Però, più cercavo di trovare possibili scuse, più dentro di me aumentava una sorta di senso di colpa, un malessere che mi tormentava… in effetti, essere presente a un evento del genere significava per me fare qualcosa di concreto per non rimanere totalmente indifferente alla disumanità che sta consumando Gaza - è la testimonianza di Monia, nel raccontarci quello che l’ha spinta a ‘essere in piazza’ nelle manifestazioni di lunedì scorso - Quello per cui ci si sta battendo oggi riguarda una scelta: stare con o contro l’Umanità. Quanto sta accadendo da ormai due anni non può più essere solo una faccenda politica, ma ci richiama in quanto esseri umani: sono davvero accettabili 70.000 morti? Per me non sono neanche pensabili. Purtroppo il rimando a quanto studiato nei libri di Storia viene da sé: com’è possibile che un odio così profondo verso un popolo porti anche solo a ipotizzare che sia giusto annientarlo? Com’è possibile non fermarsi di fronte alla morte di civili, donne, uomini e bambini? Io non posso credere che l’Uomo, ancora una volta, sia stato così banale di fronte al Male… Ecco perché, nonostante tutto, ho scelto di essere lì. Ecco perché, nonostante tutto, più di 10.000 persone a Milano hanno scelto di essere lì. Ecco perché oltre un milione di persone ha scelto di fermare l’Italia intera, mostrando un’umanità di cui avevamo tutti veramente bisogno”.

