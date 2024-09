Radio Deejay e OnePodcast a Lucca Comics & Games

Radio Deejay e OnePodcast tornano per il secondo anno consecutivo a Lucca Comics & Games, affiancando la celebre manifestazione in veste rispettivamente di entertainment partner e podcast partner, con dirette radiofoniche e tante imperdibili attività in programma dal 30 ottobre al 3 novembre.

Grandi momenti di intrattenimento, incontri speciali, sorprese e contenuti realizzati ad hoc per un racconto inedito dell’edizione 2024 del più atteso festival dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop all’insegna del tema “The Butterfly Effect” e diviso quest’anno in tre atti, come un’opera lirica, per celebrare il centesimo anniversario di Giacomo Puccini.

Nel corso dei cinque giorni, il pubblico potrà assistere alle dirette radiofoniche dal truck di Radio Deejay posizionato in piazzale Verdi, che ospiterà ai microfoni Vic & Marisa Passera (mercoledì 30 ottobre, giovedì 31 ottobre, venerdì 1° novembre, dalle ore 13.00 alle ore 14.00); Francesco Lancia e Chiara Galeazzi, protagonisti de “Il Chiacchiericcio” (mercoledì 30 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00; giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00); Gianluca Gazzoli con il suo “Gazzology” (mercoledì 30 ottobre dalle 20.00 alle 21.00 e venerdì 1 novembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00); Antonio Visca con “No Spoiler” (sabato 2 novembre dalle ore 13.00 alle ore 14.00) e il duo Federico Pecchia e Davide Damiani (sabato 2 e domenica 3 novembre dalle ore 14.00 alle ore 16.30).

Novità di questa edizione l’allestimento dell’area ludica “Deejay Qui” a ingresso gratuito, dove i fan del festival potranno vestire i panni del dj giocando a “ON AIR – Play Like a Deejay” - il party game di Radio Deejay (in collaborazione con Asmodee Italia) per sfidarsi al lancio del brano come in un vero studio radiofonico, abbinando con improvvisazione le canzoni che hanno segnato la storia della musica a notizie di attualità o leggendo i messaggi degli ascoltatori - e divertirsi a ricreare la propria caricatura realizzata al momento dal famoso caricaturista e tiktoker Federico Cecchin.

Nello store, posizionato vicino al truck, oltre ad acquistare il merchandising ufficiale di Radio Deejay, sarà possibile comprare in esclusiva anche la t-shirt di Radio Deejay a Lucca Comics & Games 2024.

Tanti gli appuntamenti proposti anche da OnePodcast, la podcast factory da 21 milioni di streaming al mese, che torna a Lucca con contenuti live esclusivi, novità e incontri con alcuni dei podcaster più amati del momento. Tra questi, dopo il successo dello scorso anno che ha registrato il tutto esaurito, sabato 2 novembre alle ore 17.00 torna sul palco del Teatro del Giglio Francesco Lancia con una puntata live di Dungeons & Deejay, il podcast realizzato in collaborazione con Wizards of the Coast ispirato proprio al gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo. Una serata di puro divertimento che, per l’occasione, vedrà sfidarsi a colpi di improvvisazione uno speciale cast d’eccezione composto da personaggi noti i cui nomi verranno presto svelati. Mentre, domenica 3 novembre, alle ore 13.30, Tintoria per la prima volta arriva a Lucca Comics & Games con una puntata live speciale. Daniele Tinti e Stefano Rapone intervisteranno dal vivo Cristina D’Avena, un’istituzione del mondo cartoon e del mondo musicale italiano che é pronta a misurarsi con il podcast comedy più ascoltato d’Italia prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast.

Per partecipare agli incontri sarà necessario prenotarsi gratuitamente sul sito ufficiale della manifestazione, le prenotazioni apriranno nelle prossime settimane.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo torna il podcast “CACCIA AL TESORO - Lucca Comics & Game 2024”, firmato da Francesco Lancia, che attraverso 5 puntate propone enigmi da risolvere per aggiudicarsi un golden pass che consente l’accesso gratuito a vita per Lucca Comics & Games. La prima puntata è disponibile da oggi, mercoledì 25 settembre, su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.

