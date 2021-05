La Birra One Vision

Dopo mesi di studi, esperimenti, ricerche di profumi, sapori e ingredienti, lo scorso autunno Sara ha concretizzato il suo sogno vedendo realizzare la sua prima birra.

Un progetto nato da una passione, quella di Sara per la produzione di birra artigianale, unito al sogno di creare un proprio locale dove poter condividere il suo sapere. Nasce così “Birra One Vision”, un format ancora in costruzione che al momento vede Sara Raffa, anima del progetto, impegnata nella creazione di birre uniche e ricercate. Dopo mesi di studi, esperimenti, ricerche di profumi, sapori e ingredienti, lo scorso autunno Sara ha concretizzato il suo sogno vedendo realizzare la cotta (fase di produzione) della sua prima birra: la “Vitt”, una birra alle castagne e miele di castagno. Alla prima ne sono seguite altre, sempre prodotte come “Beer Firm” (birre di produzione propria ma realizzate in birrifici già attivi). All’inizio dell’estate Sara coronerà anche il sogno di avere un locale suo dove poter condividere la sua grande passione: una micro-birreria dove non solo sarà possibile degustare birra, ma anche fare corsi e degustazioni. In attesa dell’apertura, “Birra One Vision” in questi mesi ha creato un’importante collaborazione con la trattoria ‘Tre Scalini’, offrendo ai clienti serate a tema, ovviamente d’asporto, dove poter assaporare il magico connubio tra la birra e piatti speciali pensati per le varie occasioni. Prossimo appuntamento: la Festa della Mamma! Per info consultare la pagina social.

