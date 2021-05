IocomproaBuscate fa centro

L'iniziativa #IocomproaBuscate, lanciata sotto il periodo natalizio dall'Amministrazione per rilanciare il commercio e lo shopping locale, è stata un vero successo.

L'iniziativa #IocomproaBuscate, lanciata sotto il periodo natalizio dall'Amministrazione per rilanciare il commercio e lo shopping locale, è stata un vero successo. Tanti i cittadini che hanno partecipato, dicendosi entusiasti, e che hanno potuto ricevere dei buoni da spendere nuovamente presso gli esercizi commerciali del paese. “I 30 mila euro stanziati per il progetto sono stati tutti distribuiti, con grande entusiasmo sia da parte dei cittadini che dei commercianti – commenta il sindaco Fabio Merlotti – L'iniziativa verrà di certo riproposta in quanto chi aveva dei dubbi circa la bontà della cosa si è ricreduto, vedendone la funzionalità e l'efficacia e ho la certezza che al prossimo giro parteciperà. Inoltre, l'indotto dei nostri commercianti è stato incrementato, che in un periodo come quello pandemico, male non ha fatto. La validità del nostro progetto è stata dimostrata anche dal fatto che altri Comuni ora seguiranno il nostro esempio. E prossimamente, per potenziare il commercio locale, entreremo a far parte del Distretto del Commercio insieme con altri Comuni del territorio”.

