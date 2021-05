Un nuovo mezzo per i Vigili

Un nuovo mezzo per il comando della Polizia locale di Turbigo. Si tratta di un Subaru Forester ibrida, allestito con tutte le dotazioni necessarie e specifiche per il controllo e gli interventi sul territorio. “Il mezzo andrà, ora, ad implemetare il parco vetture a disposizione - spiega il comandante Fabrizio Rudoni - Questo ultimo arrivo, infatti, si va ad aggiungere alla Fiat Punto, mentre presto dovrebbe essere dismesso il Doblò. Grazie all’Amministrazione comunale”.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro