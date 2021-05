Giugno-settembre: chiude il ponte

Ponte sul Ticino, tra Turbigo e Galliate, chiuso dal 13 giugno al 30 settembre. E sempre dal 13 giugno, ma fino al 17 luglio, sarà anche sospeso il passaggio dei treni.

Ponte sul Ticino, tra Turbigo e Galliate, chiuso da giugno a settembre. "Ciò si rende necessario, come da comunicazione per i lavori legati alle operazioni di sollevamento del ponte per la pulizia e manutenzione degli appoggi del ponte e rifacimento della soletta stradale, al fine di garantire la stabilità strutturale - scrivo i sindaci Christian Garavaglia e Claudiano di Caprio - Questi interventi implicano, pertanto, la chiusura al traffico veicolare dal 13 giugno al 30 settembre e la sospensione al passaggio dei treni dal 13 giugno al 17 luglio. In sostituzione del treno sarà attivato il servizio bus. Abbiamo inoltre richiesto il passaggio pedonale tra le due sponde. In attesa, comunque, di ricevere comunicazioni in forma ufficiale, riteniamo utile sin d'ora diffondere questa importante informazione".

