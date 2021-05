Da Expo a Mind: prime vie

Il primo maggio del 2015 si apriva l'Expo; il primo maggio di sei anni dopo, ecco che sono state intitolate le prime strade e piazze di Mind, il Milano Innovation District.

Il giorno scelto ha certamente un 'sapore' particolare. L'area, poi, è quella che ha scritto una pagina importante di Milano e, più in genarale, del territorio, della Lombardia e dell'Italia intera. Il primo maggio del 2015 si apriva l'Expo; il primo maggio di sei anni dopo, ecco che sono state intitolate le prime strade e piazze di Mind, il Milano Innovation District che sta sorgendo proprio negli spazi dell'Esposizione Universale. Nello specifico, allora, si tratta di via Decumano, piazzale Expo 2015 (là dove c'è l'Albero della Vita) e viale Rita Levi Montalcini. "In quest’area con l'importante appuntamento del 2015 la nostra città iniziò una nuova stagione, che portò lavoro e molte opportunità di crescita e sviluppo - ha scritto Beppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo - Ora, purtroppo, dobbiamo ricominciare daccapo. Ma abbiamo un nuovo grande evento come punto d’arrivo: le Olimpiadi Invernali del 2026. Mettiamoci subito all’opera, perché in tantissimi hanno bisogno di occupazione".

