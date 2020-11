Da Expo all'emergenza Covid

Con una donazione simbolica del valore di 1 euro, alcune delle strutture inutilizzate dell'Arexpo sono ora state donate al Comando provinciale di Milano dei Vigili del Fuoco per operazioni di screening.

L'occasione gloriosa di rinascita di Milano, Expo 2015, un momento simbolico, culturale e sociale altissimo che ha testimoniato il rilancio della città nel mondo. Dal luogo simbolo Mind Milano Innovation District alla più urgenze emergenza coronavirus.

Con una donazione simbolica del valore di 1 euro, alcune delle strutture inutilizzate dell'Arexpo sono ora state donate al Comando provinciale di Milano dei Vigili del Fuoco per operazioni di screening.

"In un momento così difficile - spiega Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo al quotidiano Repubblica - crediamo sia un nostro dovere essere sempre a disposizione, per quanto ci è possibile, di tutte le istituzioni impegnate in prima linea nell'affrontare l'emergenza sanitaria causata dal Covid".

Le 33 tensostrutture Kopron, utilizzate durante Expo 2015 come coperture di zone di passaggio come gli ingressi del sito, potranno così essere smontate e rimontate dove i Vigili del Fuoco, nei prossimi giorni, dovranno aprire nuovi centri temporanei per i tamponi. Già nel corso della primavera Arexpo aveva ceduto del materiale medico ad Areu perché venisse utilizzato nell'ospedale allestito presso la Fiera di Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro