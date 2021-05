Contagi: si torna a 'salire'

Le analisi dei dati non lasciano dubbi, la pandemia in Italia è in fase di risalita. "Dopo settimane di sforzi... ora Rt=0,94 con TUTTE le regioni italiane che risalgono, nessuna esclusa"

"Arriva purtroppo l'inversione della curva dei contagi normalizzati di Regione Lombardia: non si scende più ma si comincia a risalire - spiega Davide Tosi, analista di 'Big Data' e professore all'Università degli Studi dell'Insubria e professore aggiunto in Bocconi a Milano - Dopo il nostro ultimo rilevamento con una curva che si era raffreddata, dal 28 aprile i dati mostrano un lievissimo incremento dei contagi rispetto ai 3 giorni della settimana scorsa. E avere già una inversione sui contagi con il 41% delle TI ancora occupate da pazienti Covid19 deve far alzare le antenne a chi di dovere. Settimane di sforzi (con le zone rosse generalizzate) di tutte le categorie, Rt che, grazie alle zone, scende per diverse settimane di fila. Poi cosa succede? L'Italia rimane mediamente in zona arancione scuro ma Rt nazionale comincia a risalire: al nostro ultimo rilevamento del 25/04/2021 Rt=0,94 con TUTTE le regioni italiane che risalgono, nessuna esclusa".

