Vaccinazioni: a che punto siamo?

Dopo una prima fase di incertezza organizzativa, la campagna vaccinale in Lombardia ha cominciato ad accelerare con un’organizzazione efficiente. I dati aggiornati al 20 maggio vedono, infatti, un totale di 4.999.773 somministrazioni, con un +76.616 di incremento giornaliero e 91,84% di somministrazioni su dosi consegnate, mentre per quanto concerne il totale tra donne e uomini, le prime sono a 2.859.513, i secondi, invece, a 2.140.260. Al momento, poi, le fasce anagrafiche più coinvolte sono gli over 50, 60, 70 e 80.

Paese % vaccinati 1^ dose 2^ dose Abbiategrasso 39,10 11.003 5.111 Arconate 37,44 2.058 911 Arluno 39,63 4.080 1.632 Bernate Ticino 39,91 1.021 432 Boffalora 40,11 1.448 598 Buscate 35,52 1.403 594 Busto Arsizio 38,95 27.966 12.006 Busto Garolfo 37,23 4.490 1.864 Canegrate 37,13 4.025 1.667 Casorezzo 37,13 1.701 647 Castano Primo 36,99 3.447 1.548 Corbetta 38,54 6.067 2.537 Cuggiono 35,33 2.486 1.135 Dairago 35,97 1.910 706 Inveruno 41,61 3.080 1.197 Legnano 38,78 20.363 9.044 Magenta 41,42 8.728 4.001 Magnago 35,43 2.769 1.128 Marcallo con Casone 38,88 2.053 843 Mesero 37,20 1.333 586 Nerviano 40,19 6.056 2.510 Nosate 40,04 225 88 Parabiago 38,22 9.183 3.811 Robecchetto con Induno 35,74 1.461 564 Robecco 39,04 2.269 976 San Giorgio su Legnano 38,67 2.256 964 Santo Stefano Ticino 37,74 1.560 558 Turbigo 36,74 2.278 983 Vanzaghello 37,05 1.659 653 Villa Cortese 41,72 2.255 900

