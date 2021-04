Maria, 'Tutta bella'

Il libro di don Stefano Cucchetti dedicato alla Madre di Gesù. ‘Tutta bella’: Maria attraverso l’arte di quattro opere dal medioevo ad oggi.

La nuova pubblicazione di don Stefano Cucchetti (nato a Cuggiono e attualmente impegnato nell’insegnamento presso il Seminario di Milano e nella cura pastorale di alcune parrocchie a Varese), scritta con la collaborazione della Compagnia ‘Splendor del Vero’, è dedicata alla figura di Maria, Madre di Gesù, colei che con il suo sì ha espresso il suo totale affidamento all’opera divina, e ha cambiato per sempre il corso della Storia. “Un libro (pubblicato da Centro Ambrosiano) che nasce dalla concreta condivisione di una vita quotidiana, nel periodo della pandemia, e vuole essere un tentativo di offrire spazi di bellezza originali, alla portata di tutti”, ci racconta don Stefano. “Parlare di Maria è sempre difficile. I Vangeli sono pudici nel raccontare della Madre di Dio. Perciò l’autore, in questo libro (si legge nella presentazione ufficiale, ndr), fa una scelta differente: quella di percorrere quella via pulchritudinis che la tradizione teologica ha indicato come promettente e ricca di spunti per comprendere la grazia. Si analizzano allora quattro opere d’arte cercando di disegnare un ideale cammino lungo la storia, dal medioevo a oggi, al fine di comprendere sempre meglio, passo dopo passo, il mistero della fede che splende nella Madonna. Dal Paradiso di Dante al sonetto 289 di Michelangelo, dall’Annunciazione di Rainer Maria Rilke fino all’Ave Maria di Fabrizio De André, ogni opera permette di guardare con occhi nuovi alle diverse sfumature della luce che promana dal volto della Vergine. Il riferimento ai quattro misteri del rosario rende inoltre il testo uno strumento di preghiera e meditazione personale o di gruppo”. È possibile acquistarlo nelle librerie e su tutte le piattaforme online.

