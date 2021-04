Di nuovo in piscina

Finalmente si delineano le date per la riapertura delle attività nella piscina di Cuggiono dopo il lungo stop dovuto alle disposizioni anti-Covid.

Finalmente si delineano le date per la riapertura delle attività nella piscina di Cuggiono dopo il lungo stop dovuto alle disposizioni anti-Covid. La GAMES snc che gestisce l’impianto e la SSD GAMES Sport che invece si occupa dei corsi e delle attività agonistiche finalmente possono comunicare le date in cui si potrà di nuovo tuffarsi e fare attività sportiva. Partiamo da una novità che permette di cominciare a muoversi fin dal 10 maggio prossimo. La GAMES Sport, infatti, sfruttando gli ampi spazi all’aperto che la struttura offre organizza a partire proprio da quella data, un corso di fitness sul solarium. Il corso prevede una frequenza bisettimanale (lunedì e giovedì) dalle 20 alle 21. Per partecipare a tale corso basterà dare la propria preiscrizione telefonicamente, negli orari sotto indicati, per poi regolarizzarla la prima serata di lezione. La durata del corso sarà di 20 lezioni di 40 minuti ciascuna, e nel caso di maltempo sono state previste lezioni di recupero. Certa anche l’apertura delle vasche scoperte stabilita in sabato 29 maggio con orari dalle 10 alle 20 per tutti i giorni della settimana. Per i corsi, invece, si dovrà attendere giovedì 3 Giugno, data in cui riapriranno anche le vasche al coperto. Nel frattempo il sabato e la domenica a partire dal 15 Maggio sarà in funzione il Bar e il solarium per cominciare a prendere colore e riprendere confidenza in sicurezza e ritrovare la strada verso la storica piscina Cuggionese. Per tutte le informazioni del caso la Segreteria risponde telefonicamente (Dal 3 Maggio) allo 02/974384 dalle 16 alle 19.30 da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 12.30 il sabato. Dal 15 maggio, poi, negli stessi orari la segreteria sarà aperta al pubblico per le iscrizioni ai corsi. (Foto Flavio Carato)

