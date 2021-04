Coppa Caduti Nervianesi più forte del Covid

La notizia sta certo nel fatto che ad aggiudicarsela sia stato il russo Ivan Smirnov, ma lei, la 74^ edizione della Coppa Caduti Nervianesi, scriverà una pagina di storia.

La notizia sta certo nel fatto che ad aggiudicarsela sia stato il russo Ivan Smirnov, ma lei, la 74^ edizione della Coppa Caduti Nervianesi, scriverà una pagina di storia di tutto rilievo innanzitutto per un fatto: l'essersi potuta disputare. Con la tenacia dell'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi e dell'Unione Sportiva Nervianese che hanno saputo svergognare l'emergenza Covid per proporre una tradizione scolpita nella storia del ciclismo. E lo stesso primo cittadino è consapevole che il primo traguardo tagliato risieda proprio nella capacità di saper rinnovare questo appuntamento di spessore. Così come lo è del fatto che tutto sia stato permesso da un lavoro di squadra: "Grazie di cuore - scrive in una nota - a chi ha reso possibile il grandissimo successo della 74 a edizione della Coppa caduti di ciclismo, in primis alla Nervianese e a tutti i volontari impegnati lungo il percorso". E ha aggiunto: "Questa è la Nerviano che mi piace". Una Nerviano capace di volare sopra ogni pandemia per farsi, ancora una volta, autentica passione su due ruote.

