Re Cecconi, il ricordo dell'ex sindaco nell'anniversario della scomparsa

L'ex sindaco Massimo Cozzi ha affidato ai social il suo personale ricordo del calciatore nervianese, campione d'italia nel '74 con la Lazio: "A 47 anni dalla scomparsa per non dimenticare - si legge - Luciano per sempre".