Lavoro e Covid: il Comune di Canegrate ha deciso di ascoltare le voci di alcuni cittadini imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti o disoccupati. Il 30 aprile.

Lavoro e Covid. Come la pandemia ingenerata dal secondo ha finito per condizionare il primo, pesantemente ridimensionato o, nei casi peggiori, tragicamente perso? Il Comune di Canegrate ha deciso di ascoltare le voci di alcuni cittadini imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti o disoccupati. E ha scelto di farlo nella 'Notte del lavoro narrato', in programma venerdì 30 aprile. "Nel 2020 - spiegano - anche quella lavorativa, è stata cambiata, spesso stravolta. Cerchiamo persone che ci raccontino la propria storia, le difficoltà, certo, ma anche e soprattutto la voglia di ripartire , le idee per farlo". E, per coloro che siano interessati, indica anche un riferimento di cellulare da contattare ovvero il 329/7503502. Un modo per condividere drammi, ma anche speranze, difficoltà ma anche desiderio e capacità di ritrovare il binario della normalità in un'epoca che di normale non ha avuto e non ha alcunché. Al di là di ogni timidezza e paura e con puro spirito di condivisione e riscoperta dell'identità comune.

