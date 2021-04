La storia che passò dal Ticino

Protocollo d'intesa tra i Comuni di Turbigo e Galliate per promuovere iniziative volte a valorizzare la memoria di personaggi ed eventi storici legati al fiume azzurro.

Dice quel vecchio detto che "l'unione fa la forza", ma in questo caso fa, soprattutto, "cultura e storia". Turbigo-Galliate e, in mezzo, ecco il Ticino, per dare ufficialmente vita ad un protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative volte a promuovere la memoria di personaggi ed eventi, appunto, legati al fiume ed al territorio. "Un lavoro di squadra - spiega il sindaco turbighese, Christian Garavaglia - che permetterà di valorizzare ancor di più i due Comuni e le loro particolarità. Inizieremo, quindi, con alcuni appuntamenti per il bicentenario della morte di Napoleone, che proprio in quest'area ha lasciato segni importanti". Più nello specifico, Turbigo ha messo 'nero su bianco' quattro proposte: il 5 maggio, ad esempio, ci sarà la posa di un'immagine storica lungo l'Alzaia del Naviglio e, in parallelo, verrà distribuita nelle scuole la poesia 'Il cinque maggio' di Alessandro Manzoni; ancora, spazio ad alcuni incontri online e, infine, il 2 giugno verrà sistemata una lapide commemorativa in via Del Gabbone.

