Farmacia robotizzata

Il progetto realizzato nella struttura comunale di Bienate. Un ulteriore tassello per rendere ancora più veloce ed efficiente il servizio.

Due linee dedicate per velocizzare sempre di più le tempistiche e, poi, l'apposita area magazzino, là dove vengono archiviati i vari prodotti. Pochi istanti, insomma, e il farmaco è sul banco, a disposizione di chi ne ha appena fatto richiesta. L'attenzione, certo, è al presente, ma con un occhio particolare e mirato al futuro e così ecco che la farmacia comunale di Bienate si robotizza. "Un'iniziativa che nasce dall'esigenza di offrire maggiori servizi alla cittadinanza - spiega Pasquale Mancini, presidente dell'importante realtà locale - Nel 2012, quando si è insediata l'attuale Amministrazione del sindaco Carla Picco, infatti, abbiamo avuto la necessità di riorganizzare la struttura e lo abbiamo fatto con una serie di step che nel tempo si sono concretizzati". Fino, appunto, ad oggi con la robotizzazione, un ulteriore tassello di sviluppo ed efficienza. "Nello specifico - continua Mancini - ci sono due linee di carico separate (per non interferire nella velocità di consegna del medicinale al banco) e la struttura dove vengono sistemate le differenti confenzioni. Ritengo che sia un risultato significativo e fondamentale, al fine di rispondere, da una parte a quelle che sono le necessità della stessa farmacia, dall'altra alle esigenze della popolazione". Mentre per quanto riguarda, infine, il procedimento vero e proprio. "Molto semplice - conclude una delle dottoresse - Quando arrivano le scatole con i farmaci, questi ultimi vengono caricati all'interno del magazzino automatizzato e posizionati nelle diverse scaffalature. Una volta, quindi, che riceviamo la richiesta dal cliente, tramite computer richiamiamo dal banco il medicinale, che ci viene inviato. Tenete conto che, attualmente, sono caricati 5 mila prodotti, ma la capienza totale può arrivare a 17 mila; ovviamente, ciò permette di ridurre i tempi di consegna e aumentare anche la capacità di lavoro".

