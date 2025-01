Screening con la Farmacia

Ripartiti gli screening organizzati da Farmacia Comunale di Magnago, in collaborazione con l'Associazione "Noi per Voi", negli studi medici della stessa Farmacia.

Ripartiti gli screening organizzati da Farmacia Comunale di Magnago, in collaborazione con l'Associazione "Noi per Voi", negli studi medici della stessa Farmacia, in via Sardegna 1. Il programma prevede, quest'anno, per il primo semestre, lo "screening carotideo" dedicato a donne e uomini, tra i 50 e 60 anni, residenti nel Comune di Magnago. L'iniziativa è coordinata e diretta dal dottor Davide Grassi e medico specialista è il dottor Alessandro Fossati, chirurgo vascolare dell'ospedale di Legnano. "La proposta “Pillole di Salute 2025” ha il patrocinio del Comune e un particolare ringraziamento va a Davide Grassi e a “Noi per Voi” per l’organizzazione e al team delle nostre volontarie per il front office e l'assistenza - commenta Giuseppe Crespi, presidente di ASPM".

