Un aiuto in ricordo di Thomas

Una morte improvvisa, un dolore immenso per i suoi cari e chi lo conosceva. Ma ora, si prova a lasciar spazio alla generosità, per sostenere la sua compagna e le figlie che tanto amava.

La scorsa domenica 11 aprile, come un fulmine a ciel sereno, le comunità di Robecchetto, ma anche Turbigo e Castelletto di Cuggiono, dove era molto conosciuto e amato, sono rimaste impietrite, senza parole. Thomas Ferrario, classe 1972, è venuto a mancare a causa di un malore, molto probabilmente un attacco cardiaco. Sempre gentile e ben voluto da tutti, molto conosciuto nei nostri paesi, spesso in giro con la sua compagna e le sue adorate bambine (di 4 e 11 anni).

E il dolore, ora, lascia spazio alla generosità, perchè proprio per le sue piccole amici e parenti stanno lanciando una raccolta fondi che le sostenga, almeno economicamente, in questo difficile momento.

"Thomas Ferrario era nostro cugino - si legge sulla raccolta fondi lanciata dalla cugina Valentina - Anzi, dato il suo carattere solare, forse era un po 'il cugino di tutti quelli che lo conoscevano. “Era” perché una settimana fa il suo cuore si è improvvisamente spezzato, gettando nello sconforto tutte le persone che gli volevano bene. Accanto all'enorme dolore, Roberta, la sua compagna di sempre, dovrà scontrarsi con le tante necessità pratiche che una famiglia con due bimbe piccole (11 e 4 anni) comporta.

Se tutti quelli che almeno una volta hanno scambiato con lui 2 parole donassero 1 €, questa raccolta sarà un successo. Grazie a chiunque potrà e vorrà aiutare la famiglia".

Pagina GO Fund per donare per la famiglia di Thomas

