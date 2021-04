Christian, obiettivo Olimpiadi

Il giovane canoista di Robecchetto, cresciuto tra le acque del Naviglio, già di diritto qualificato alle competizioni europee, si sta in queste settimane giocando la qualificazione olimpica.

Sarà decisiva la due giorni del 17 e 18 aprile, ma il Canoa Club Milano è veramente ad un passo dalla realizzazione di un sogno: la qualificazione alle olimpiadi di Tokyo 2021 di uno dei “suoi” atleti, oro di punta dell’Aeronautica Militare. Nel weekend appena passato le acque di Ivrea hanno ospitato, prima di accogliere gli Europei il mese prossimo, due importantissime International Race valevoli per la selezione delle squadre italiane che parteciperanno, per l’appunto, agli Europei di Ivrea e alle prossime Olimpiadi estive di Tokyo 2021. Il giovane canoista di Robecchetto, Christian De Dionigi, cresciuto tra le acque del Naviglio, già di diritto qualificato alle competizioni europee, si sta in queste settimane giocando la qualificazione olimpica. Superato alla prima gara di qualificazione, tenutasi a Valstagna lo scorso 21 marzo, da una grande performance del collega bresciano Giovanni De Gennaro, Christian è risultato vincitore della seconda prova selettiva, svoltasi nel weekend del 10-11 aprile. La sfida decisiva, che consentirà di determinare chi staccherà il pass per Tokyo, si svolgerà questo weekend a Tacen, in Slovenia. Naturalmente grande orgoglio per il Canoa Club, che, con grande soddisfazione, seguirà il suo atleta giocarsi un traguardo così importante.

