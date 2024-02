Coez e Frah Quintale al RugbySuond

Dopo il tanto vociferare e il recente annuncio della presenza di Massimo Pericolo, è ora ufficiale anche la presenza, il 3 luglio di Coez e Frah Quintale, che porteranno il loro nuovo disco ‘Loverbars’.

Prosegue il count down verso la ventitreesima edizione del RugbySound Festival e, di conseguenza, cresce l’attesa per conoscere la line-up degli artisti che calcheranno il palco del Castello legnanese. Dopo il tanto vociferare e il recente annuncio della presenza di Massimo Pericolo, è ora ufficiale anche il secondo degli ospiti: il 3 luglio saranno Coez e Frah Quintale, a portare a Legnano il loro nuovo disco, ‘Loverbars’. Uscito l’8 settembre 2023, con questo disco i due artisti vogliono portare al loro pubblico un album che approfondisce molti temi tra cui l’amore, di cui ne sviscera il significato più profondo. ‘Loverbars’ - certificato disco d’oro - ha debuttato al #1 posto della classifica album FIMI/GFK e contiene numerose hit tra cui ‘Alta marea’, certificato doppio disco di platino e tra i brani più suonati in radio durante l’estate, ‘Che Colpa Ne Ho’, che ha anche raggiunto il #1 posto nella classifica radio Earone, e la title track dell’album ‘Lovebars’, certificata disco d’oro e brano il cui suono è andato virale su TikTok, spopolando tra i giovanissimi. Il singolo ‘Terra bruciata’, inoltre, è tra i brani più suonati in radio. I biglietti saranno disponibili da giovedì 1 febbraio alle ore 14 su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 6 febbraio alle ore 11.

(image by: Valentina Ceccatelli)

