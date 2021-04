Castano per lo sport

La città del nostro territorio è candidata ufficialmente a 'Comune Europeo dello Sport 2023'. "Un imporante risultato, ma è il primo tassello di altri traguardi da raggiungere".

La soddisfazione, alla fine, è grande. E diversamente non potrebbe essere, perché se, fin da subito, era stato un obiettivo chiaro e preciso, adesso lo è ancora di più. C'è, infatti, l'ufficialità: Castano è candidata a 'Comune Europeo dello Sport 2023'. "Un riconoscimento straordinario e di cui, per la prima volta, la nostra città viene insignita - ha detto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Si tratta di un primo fondamentale passo che, ora, ci dovrà portare a proseguire il nostro percorso, tutti assieme, per il bene della nostra comunità e per un futuro da protagonisti. Ci tengo a ringraziare il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali per la bella accoglienza. Si torna a casa, con tanta voglia di vincere con le nostre associzioni e i nostri atleti".

