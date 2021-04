'Un altro giorno insieme' in Brasile

'Un altro giorno insieme' alla conquista del mondo! Il libro arancione di Matteo Losa, edito da Mondadori e uscito postumo a settembre 2020, sarà distribuito in Brasile.

'Un altro giorno insieme' alla conquista del mondo! Il libro arancione di Matteo Losa, edito da Mondadori e uscito postumo a settembre 2020, sarà tradotto in portoghese e distribuito in Brasile per la casa editrice Skull Editora. Il libro si intitolerà 'Outro dia juntos' e uscirà a luglio 2021. “Questo è un primo importante riconoscimento per il lavoro di Matteo, che teneva tantissimo al fatto che i suoi libri fossero letti in tutto il mondo – commenta Francesca Favotto, compagna di una vita di Matteo e oggi responsabile del gruppo artistico Fairitales – Cominciamo a conquistare il Brasile e il mercato di lingua portoghese, ma ora puntiamo alla traduzione in lingua inglese. Per riuscirci però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, comprando e regalando i suoi libri a più non posso. Ora, pandemia permettendo, speriamo di riuscire a riprendere le fila con le presentazioni, che abbiamo dovuto abbandonare l'autunno scorso per cause di forza maggiore. Tutti devono conoscere Matteo e leggere le sue parole”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro