Disegno e slogan per le mamme

L'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Turbigo per la festa della mamma. Gli alunni della Primaria dovranno realizzare un disegno con uno slogan.

'Un disegno e uno slogan per le mamme del mondo'... bambini pronti, tocca a voi. E' questa, infatti, l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Turbigo, in occasione, appunto, della prossima festa della mamma. Più nello specifico, la proposta è rivolta agli studenti della scuola Primaria che dovranno realizzare un disegno su un foglio in formato A4, inviandoli poi via mail, accompagnato da uno slogan. Gli elaborati vanno mandati a festamamma [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it entro giovedì 8 aprile.I disegni verranno giudicati da una commissione e quello migliore sarà utilizzato come stampa per le borse in cotone che verranno distribuite gratuitamente alle attività commerciali aderenti all’iniziativa, da regalare ai propri clienti. Tutti gli slogan, invece, saranno pubblicati dal 9 al 12 aprile sulla pagina Facebook del Comune e quello che riceverà più like verrà riportato sulla borsa.

