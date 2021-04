Un nuovo medico di base a Castano. "Vogliamo dare il benvenuto alla dottoressa Elena Martini - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Sarà la sostituta del dottor Franca Gaiara e pertanto i pazienti che erano seguiti dal dottor Di Lorenzo potranno prendere appuntamento da lei". La dottoressa Martini eserciterà, per ora, nei locali della Casa dei Castanesi.

