Prodotti non consentiti: multati

Vendevano prodotti non consentiti, secondo il decreto e le disposizioni per l'emergenza Covid-19: scoperti e sanzionati dalla Polizia locale di Turbigo.

Vendevano prodotti non consentiti, secondo il decreto e le disposizioni per l'emergenza Covid-19: scoperti e sanzionati dalla Polizia locale di Turbigo. Controllo e monitoraggio costante, insomma, su tutto il territorio, appunto, da parte degli agenti del comando di piazza Bonomi e, così, ecco che nelle scorse ore, proprio durante un'attività di verifica all'interno di un negozio di media struttura, gli uomini del comandante Fabrizio Rudoni hanno multato i titolari che, come detto, oltre a quelli permessi, continuavano a commercializzare anche materiale che, invece, in base alle linee guida di contrasto al Coronavirus, non avrebbero potuto. "Nei loro confronti - spiega lo stesso responsabile dei Vigili turbighesi - è scattata una sanzione di 560 euro, dal momento che risultavano recidivi a simili episodi".

