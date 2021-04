Droga: fermate quattro persone

Controlli e servizi di prevenzione e repressione da parte della Polizia locale di Turbigo nei boschi del territorio. Individuate e denunciate quattro persone.

Nei boschi per la droga: fermati e denunciati. Controlli e servizi mirati di prevenzione e repressione da parte della Polizia locale di Turbigo, appunto, nelle aree boschive del territorio. E, così, ecco che nei giorni scorsi gli agenti del comando di piazza Bonomi hanno individuato e bloccato quattro persone, tutte provenienti da Novara e provincia, a cui sono stati fatti i verbali per la violazione della normativa Covid-19 e per detenzione di sostanze stupefacenti, oltre alla richieste di emissione del foglio di via obbligatorio da parte del Questore, mentre, in parallelo, sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti anche di altri tre soggetti. "Tra le tante incombenze di cui si occupa la nostra Polizia locale, nell’ambito dei progetti di sicurezza del territorio, c’è anche il contrasto alla diffusione ed allo spaccio di droga – ha dichiarato il sindaco Christian Garavaglia". Sostanze stupefacenti che, come già più volte appurato, vengono smerciate nei boschi, con la stazione ferroviaria di Turbigo che diventa un punto nevralgico per i tossicodipendenti che arrivano col treno, soprattutto dal Novarese, e da qui vanno, poi, in bicicletta in queste zone. "I servizi – conclude il comandante Fabrizio Rudoni – si susseguono nel corso dell’anno anche perché se la stazione ferroviaria, per quanto possibile, viene presidiata, queste persone cercano altri lidi. Oltre all’attività repressiva, in collaborazione con l’Ats territoriale sono in corso una serie di progetti utili (per quanto possibile) al recupero di tali soggetti, che in diversi casi sono consumatori abituali da oltre 20 anni! Ringrazio i miei agenti per la costanza e l’impegno che profondono ogni giorno in questo tipo di attività come per tutte le altre incombenze proprie del comando".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro