Un uovo a tutti i bambini

Un'idea semplice, gustosa,... ma soprattutto davvero molto carina e sentita! In periodi così difficili, con le scuole chiuse e i contatti sociali limitati, basta davvero poco per donare un sorriso e rendere speciali queste giornate.

La Pro Loco col patrocinio del Comune di Robecchetto con Induno in collaborazione con le Associazioni, la Parrocchia, i gruppi di volontariato e le aziende del territorio, a partire da domani, giovedì 1 aprile, distribuirà un uovo di Pasqua del comitato Maria Letizia Verga a casa di tutti i bambini residenti.

Un pensiero davvero stupendo, che non potrà che rendere felici tutti i bambini di Robecchetto e Malvaglio!

