Liberate la fantasia e scatenate la vostra creatività per raccontare e descrivere la Pasqua. L'iniziativa promossa dalla biblioteca e dal Comune di Vanzaghello.

Pasqua è, ormai, alle porte e, allora, come vi state preparando a festeggiarla? Liberate la fantasia e la creatività per raccontarlo. Si chiama 'Pasqua del Cuore', l'iniziativa (alla seconda edizione) promossa dalla biblioteca e dal Comune di Vanzaghello e rivolta a tutti, piccoli e grandi. Che cosa bisognerà fare? Molto semplice, chiunque potrà realizzare un disegno, una canzone, un breve racconto, una filastrocca, una ricetta, una poesia o ciò che ritiene opportuno per descrivere, appunto, la sua Pasqua. "Ricordatevi - spiegano i promotori - di inserire sul materiale inviato (a biblioteca [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it) il vostro nome, con il tutto che verrà, poi, pubblicato in una bacheca online, per condividere assieme questa festa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro