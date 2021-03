Vandalismo contro Padre Ioan

Qualcuno ha lanciato un sasso contro il parabrezza dell’auto di Padre Ioan in via Melzi, parroco della chiesa di San Rocco oggi chiesa Ortodossa di San Nicola.

Vandali all’opera nella notte a Magenta. Qualcuno ha lanciato un sasso contro il parabrezza dell’auto di Padre Ioan in via Melzi, parroco della chiesa di San Rocco oggi chiesa Ortodossa di San Nicola. Forse alcuni ragazzini in giro verso la mezzanotte. “Hanno probabilmente tentato di aprirla – commenta Padre Ioan – Non riuscendoci hanno lanciato una sassata contro il parabrezza. Non capisco per quale motivo. Non c’era niente da rubare all’interno dell’auto. C’erano solo delle candele che mi sono arrivate l’altra sera dall’Ucraina”. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri di Magenta e del nucleo radiomobile di Abbiategrasso arrivati con tre pattuglie in via Melzi. Sarebbero in corso gli accertamenti sulla posizione di alcuni ragazzini. “Mi rivolgo ai genitori di questi giovani – aggiunge Padre Ioan – purtroppo manca l’educazione e il rispetto ed è dalla famiglia che devono partire i segnali”. (seguiranno aggiornamenti)

