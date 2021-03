Piantumazione area ex TAM

L'area ex TAM, tra Cuggiono e Buscate, ha iniziato a essere piantumata, secondo gli accordi presi con la convenzione firmata con Cava Campana.

L'area ex TAM, tra Cuggiono e Buscate, ha iniziato a essere piantumata, secondo gli accordi presi con la convenzione firmata con Cava Campana. “Già con la precedente convenzione, che adesso è scaduta e stiamo per rinnovare – spiega il sindaco Fabio Merlotti – era previsto che il cavatore per ogni mq di escavazione, dovesse poi piantumarne 3 e non obbligatoriamente nel luogo in cui scava, ma è sufficiente che sia in un terreno all'interno del Parco Ticino. Secondo gli accordi, la cava ci ha pagato 100 mila euro come indennizzo, con i quali noi siamo riusciti a comprare quest'area di 16 mq alle porte di Buscate, indicata poi come luogo ideale per la piantumazione. In qualche anno, quindi sorgerà un bel polmone verde a pochi km dal centro cittadino”.

