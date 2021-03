La 'stanza dell'abbraccio' in Rsa

Inaugurata alla Rsa 'San Marco' di Marcallo con Casone la 'stanza dell'abbraccio'. Una struttura che permetterà agli ospiti di incontrare, in tutta sicurezza, i loro cari.

L'emozione e la gioia di potersi rivedere e di essere lì a poco distanza, ovviamente con tutte le misure di sicurezza specifiche e fondamentali per l'emergenza Covid-19. Finalmente più vicini, tornando a guardarsi negli occhi e a trasmettere tutto l'amore e l'affetto, appunto, gli uni di fronte agli altri. Già, perché proprio nelle scorse ore alla Rsa 'San Marco' di Marcallo con Casone è stata inaugurata, con il sindaco Marina Roma e la direttrice Barbara Pazzaglia, la 'stanza dell'abbraccio', una nuova struttura che permetterà agli ospiti di incontrare i propri cari, "Ridando loro un po’ di felicità in questo periodo difficile per tutti in cui la vita e i contatti con i nostri affetti sono stati limitati - spiegano". Un progetto importante che si è potuto realizzare grazie all’Amministrazione comunale, all’associazione 'Amici della Rsa San Marco' ed alla famiglia Angela Magistroni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro